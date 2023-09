Real Madrid prima squadra | ha circolato il video pedopornografico?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quattro calciatori della Cantera delarrestati per aver diffuso materiale: coinvolta anche la? Nelle ultime ore in Spagna è esploso un altro grosso scandalo di natura sessuale, nelle concitate settimane del caso Rubiales e che coinvolge il. Oggi la polizia spagnola ha arrestato quattro calciatori della Cantera – tre dellaC e uno del Castilla – aver ripreso e diffuso undi natura sessuale con protagonista una minorenne. Anche se i nomi dei calciatori non è noto, in Spagna ci si chiede se la vicenda potrebbe coinvolgere anche i giocatori della. Secondo quanto riportato da AS in un primo momento non sarebbero ...