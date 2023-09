Come sarà utilizzato unpimpante, che ha voglia di diventare sempre più incisivo nella squadra che porta lo scudetto sulla maglia Garcia fino adesso lo ha tenuto nella massima ...C'è chi sostiene chepossa giocare in coppia con il nigeriano: 'Napoli, Spalletti ha trovato laper, Osimhen si frega le mani, Garcia riflette', altri, invece, che il ...Spalletti, però, ha dimostrato che l'ex Sassuolo può essere più funzionale in un'altraed Elmas gridano 'presente!'Nel match tra Italia e Ucraina, Spalletti ha deciso di giocare ...... e la sponda di Zaniolo, la palla finisce a Zaccagni che, leggermente disturbato da, spreca mandando sul fondo da ottima. Spalletti cambia e inserisce Biraghi e Gnonto per Dimarco ...

Raspadori, la posizione è un rebus: centravanti nell’Italia, jolly nel Napoli. E lui chiede spazio La Gazzetta dello Sport

Posizionamento di Raspadori: Ruolo di centravanti nell'Italia ... Avvisatore.It

Archiviato il deludente pareggio con la Macedonia, gli Azzurri si riscattano con un 2-1 e Luciano Spalletti firma il suo primo successo con la ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Sono emersi alcuni dettagli circa il rapporto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'ex tecnico azzurro Luciano Spalletti.