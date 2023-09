«Raspadori è una seconda punta ma il Napoli non ha un gioco per la seconda punta»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 settembre 2023) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Onofri, allenatore ed ex calciatore del Genoa. Di seguito, un estratto dell’intervista. Ci sarà qualcuno da temere tra le file del Genoa per la sfida di sabato? «Direi che, per adesso, è la fase difensiva ad impressionare positivamente. L’attacco deve ancora essere limato in modo da accompagnare al meglio la squadra. Retegui è un giocatore che può fare la differenza, anche se dovrà crescere. Per il, dunque, sarà una partita difficile, al di là della sconfitta – preventivabile – contro la Lazio. Ciononostante, i pronostici sono dalla parte degli azzurri. La rosa delresta una delle migliori in assoluto, nonostante sia difficile ripetere i successi della scorsa stagione». Al Marassi potrebbe essere impiegato Ostigard al ...