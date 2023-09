Rapina in villa | momenti di terrore per la famiglia | bottino incredibile

(Di giovedì 14 settembre 2023)indiper una intera: i ladri hanno raccolto un. Indagini in corso da parte dei carabinieri Una banda di espertitori ha effettuato un importante “colpo” in una. Ci troviamo a Foligno dove una interaha vissutodi panico che difficilmente potrà dimenticare. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero” pare che i delinquenti abbiano effettuato questo colpo nella notte tra martedì e mercoledì, facendo irruzione nellache si trova alla periferia della città. All’interno dell’abitazione era presente il proprietario, un imprenditore molto conosciuto nella zona. Carabinieri (Ansa Foto) ...

Una banda di rapinatori armati, nella notte tra martedì e mercoledì, ha fatto irruzione in unasituata alla periferia di Foligno. All'interno dell'abitazione si trovava il proprietario, un noto imprenditore, insieme ad alcuni membri della sua famiglia . I rapinatori, almeno uno dei quali ...... Pil pro capite di soli 19 mille euro Economia [ 13/09/2023 ] Nellacomunale dopo l'... dove un autotrasportatore è stato vittima di un tentativo di. Un 25enne leccese, Jacopo Di Tondo, che ...... Pil pro capite di soli 19 mille euro Economia [ 13/09/2023 ] Nellacomunale dopo l'... tentaall'autista del tir Cronaca Ricerca per: Home Attualità Brindisi - Troppi interrogativi sull'......capite di soli 19 mille euro Economia [ 13/09/2023 ] Nellacomunale dopo l'accoltellamento, i cittadini chiedono più controlli Cronaca [ 13/09/2023 ] Colto di sorpresa nel sonno, tenta...

Foligno, rapina in villa: banditi armati di pistola in fuga con un bottino da 300mila euro ilmessaggero.it

Lecce, rapina con accoltellamento nella villa comunale: vittima un 31 enne, bottino da 200 euro quotidianodipuglia.it

FOLIGNO - Notte di terrore, quella tra martedì e ieri, in una villa alla periferia di Foligno. Nell’abitazione, mentre erano in casa il proprietario, un noto imprenditore e alcuni ...LECCE - Proseguono le indagini dei poliziotti della questura di Lecce per fare piena luce sull'accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì all'interno della villa comunale di Lecce, piena ...L'evento solidale si svolgerà domenica 17 settembre per festeggiare i 100 anni dalla fondazione dell’Arma Azzurra. Atroce fine per un cane che domenica scorsa a Tricase ha tentato di ritrovare la ...