Rai1 | Mara Venier annuncia l’addio a Domenica In

A partire da domenica, 17 settembre, alle ore 14.00, su, riprenderà il consueto appuntamento settimanale di Domenica In condotto daVenier . Amatissimo talk show della domenica pomeriggio, nel programma spesso sono presenti ospiti famosi, che ...La sua vita, anzi le sue vite, al centro della chiacchierata one to one con la conduttrice di. ... "Meloni Se mi danno il permesso..." Bomba Rai diVenier Poi continua. Riavvolge il nastro ...Domenica In e le parole diVenier in conferenza stampaVenier è indubbiamente la signora della domenica italiana e tra pochissimi giorni, il prossimo 17 settembre, la ritroveremo su, ...... ziamira a creare uno spazio in cui gli ospiti possano sentirsi a loro agio e esprimere se stessi in modo sincero. Grandi ospiti per la nuova edizione dello show in partenza suTra gli ...

Domenica 17 settembre, alle ore 14 su Rai1, al via la nuova ... SpettacoloMusicaSport

Mara Venier riparte con «Domenica In»: «Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere» Corriere della Sera

La nuova programmazione Rai per la stagione 2023/2024 prevede uno slittamento per L'Eredità, il popolarissimo quiz della fascia preserale che quest'anno passerà nelle mani di Pino Insegno, scelto come ...L'annuncio l'aveva già fatto in passato, per poi ripensarci ("ormai non mi crede più nessuno" spiega) ma stavolta Mara Venier si dice "convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Dome ...«Dopo la morte di mio genero Piero, a giugno, in chiusura della scorsa edizione di Domenica In ho seriamente pensato di mollare tutto, la vita ...