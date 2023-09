Quando si gioca Verona-Bologna? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Terminata la sosta per le Nazionali, itori impegnati con i propri paesi possono ritornare a disposizione dei rispettivi club di appartenenza per preparare la prossima sfida di campionato: per quanto riguarda la Serie A 2023-2024, ildella quarta giornata si chiuderà lunedì 18 settembre alle 20.45 con l’incontro tra. Dopo un inizio scoppiettante, in cui sono arrivate due vittorie contro Empoli e Roma, ildi Marco Baroni è “tornato sulla Terra” con la sconfitta rimediata con il Sassuolo a Reggio Emilia: quest’ultimo risultato non pregiudica quello che di buono è stato fatto nelle prime due partite, in cui si è visto come l’ex tecnico del Lecce abbia dato una solidità difensiva ben marcata alla sua squadra, fattore che nelle precedenti gestioni in gialloblu si era ...