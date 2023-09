Quando c’è la prossima puntata di La voce che hai dentro?

Bugo contro Morgan , ancora. Il cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, è noto al grande pubblico anche per la lite avuta con l'autore di 'Altrove' sul palco di Sanremo nel 2020,Morgan - ora giudice a X Factor 2023 - ha cambiato il testo del brano in gara 'Sincero' accusando il partner di essere maleducato e irriconoscente. Così oggi, intervistato dal Corriere di ..."ELagarde dice che questo non è il picco massimo, vuol dire che pensa di alzare ancora di più i tassi e questo è molto grave". Tajani sui migranti. La gestione dell'immigrazione è stato un ...Alcuni governatori ha raccontato avrebbero preferito fare una pausa e riservarsi future decisionici fosse piu' certezza in base al trascorrere del tempo. Alla fine ce' stata una solida ...Non occorre uno scienziato per intuirlo:ti arrivano cinque barchini ti possono sfuggire,ne arrivano 130 in una notte è evidente che qualcuno li mette in mare. Chi Ci sono soggetti ...

Vitamina C per la pelle: a cosa serve, quali sono i benefici e i prodotti da comprare online The Wom