Putin andrà in Corea del Nord. E regala a Kim un fucile

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scambio di doni tra i due leader al termine dell'incontro nella base di Vostochny Il Presidente russo Vladimirha offerto in dono a Kim Jong-un il guanto di una tuta spaziale in orbita già diverse volte, in pendant con la base di Vostochny dove si sono incontrati ieri. Ma anche unmade in Russia della qualità più elevata, come ha spiegato il portavoce del Cremlino. Lo stesso regalo di Kim a, fra l’altro. Ildonato in questo caso era peròno. “Ci sono stati anche altri doni”, ha aggiunto Peskov senza precisare altro.ha anche accettato l’invito a visitare ladelda parte di Kim Jong Un. L’invito è stato proposto al termine del ricevimento di ieri al cosmodromo di Vostochny, ...