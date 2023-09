Il presidente russo Vladimirha accettato di visitare la Corea del Nord su invito del leader supremo Kim Jong - un. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna.Raid di missili e Uav su diverse regioni, distrutto centro comando droni Kiev in Donetsk.invito di Kim a Pyongyang "guerra all'imperialismo". Zuppi in Cina, vedrà l'inviato di Pechino per l'Ucraina. La cronaca, giorno ...... clicca su Gestisci cookie etutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Ansa e Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Nord Corea, jet russo a Pyongyang:e Kim sono alleati Un aereo ...... clicca su Gestisci cookie etutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Ansa e Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Nord Corea, jet russo a Pyongyang:e Kim sono alleati Un aereo ...

Putin accetta l'invito di Kim a visitare la Corea del Nord Agenzia ANSA

Una serie di esplosioni a Dnipro, nell'Ucraina orientale, durante un raid aereo lanciato dall'esercito russo, vengono riportate dall'emittente Suspilne citata da Rbc-Ucraina.Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di visitare la Corea del Nord su invito del leader supremo Kim Jong-un. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. (ANSA) ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 settembre, in diretta. Offensiva russa nella notte nelle Regioni al confine e nel Donbass. I droni cadono anche sulle strutture del porto. Il president ...