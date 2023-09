Puglia | inizia l’anno scolastico C' è chi ha già cominciato Fra i casi particolari il liceo di Bari | al cambio d' ora non si sposta l' insegnante ma la classe

di AlessandroI barchini in ferro provenienti dalla Tunisiasono tutti disposti in fila all'ingresso del ... la poliziaa dover usare i manganelli, loro sono quasi settemila più dei ...così il post pubblicato oggi, 13 settembre, sul profilo Instagram del Policlinico barese . ... tre giovani arrestati Cronaca 13 Set 2023, terapia genica su bimbo di 21 giorni con diagnosi ...Domenica 24 , ultimo giorno di eventi anche per i Dialoghi OFF,alle ore 11.00 in Piazza ... Turismo della Regione, Aldo Patruno ; Annamaria Candela, dirigente di sez. Tutela e ...a farsi sentire l'impatto della crisi sul l avoro autonomo. E a dirlo, come sempre, sono i ... ( - 15,9%) e( - 10,8%); solo le Marche (+3,5%) e la Lombardia (+1,7%) mostrano un aumento di ...

In Puglia comincia un altro anno scolastico all'insegna del precariato FLC CGIL

Scuola, al via l'anno in Puglia. L'intervista a Silipo (Usr): «Lotta alla dispersione e istituti aperti fino a quotidianodipuglia.it

Ripartenza con una serie di dossier sul tavolo. La scuola, seguendo le date ufficiali, in Puglia inizia oggi, anche se molti istituti hanno anticipato il via a lunedì scorso. Giuseppe ...I trulli, le tipiche abitazioni tradizionali pugliesi, sono costruzioni indubbiamente particolari, capaci di ispirare la fantasia di grandi e piccini. E infatti, dopo il cartone animato Trulli Tales a ...FOGGIA - Non solo granchio blu, dalla Drosophila Suzukii che attacca le ciliegie ai pappagallini verdi che divorano mandorle e frutta, ...