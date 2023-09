PSG | Luis Enrique gela Donnarumma e annuncia l’omaggio a Verratti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il tecnico del Paris Saint-Germain non si sbilancia sul possibile turnover in porta durante la stagione, poi anticipa la festa a sorpresa programmata dalla società per salutare il centrocampista pescarese ceduto all'Al-Arabi

Da ieri ufficialmente un giocatore dell'Al Arabi, Marco Verratti domani saluterà club e tifosi al Parco dei Principi prima di- Nizza. Lo ha annunciato il tecnico dei parigini,Enrique, in conferenza stampa. 'Domani sarà presente e prima della partita il nostro pubblico avrà l'occasione di dargli l'arrivederci, è ...Enrique sulla serie di big match che attendono il: "C'è solo una partita importante ed è quella di domani. Non pensiamo al futuro. Il nostro obiettivo è recuperare i giocatori della ...Presentazione del Match QUI- ProbabilmenteEnrique non potrà far affidamento sul talento di Kylian Mbappé, dal momento che il giocatore ha subito un infortunio al ginocchio per il quale ...L'arrivo diEnrique sulla panchina delè coinciso con una vera e propria rivoluzione : il mercato dei parigini è stato infatti caratterizzato dalle solite spese folli (dai quasi 100 milioni di euro per ...

Ce vendredi à 21h (diffusion sur Amazon Prime), le Paris Saint-Germain (2e) sera face à Nice (8e) au Parc des Princes dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 2023-2024.