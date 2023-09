Psg | Draxler ci ripensa | accettata l’offerta qatariota dell’Al-Ahli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Juliantorna sui suoi passi: il centrocampista tedesco, 29 anni e in forza al Psg, aveva inzialmente rifiutato(Qatar) per motivi familiari. L’ex Schalke 04 si sarebbe però convinto, e tra venerdì e sabato arriverà in Qatar, dove sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto biennale. A riportarlo è Sky Sport DE, che specifica anche come ai parigini andrà un compenso di 20 milioni di euro. SportFace.

Il Psg ha chiuso il reparto cessioni con i recenti addii di Marco Verratti e Julian Draxler. I due erano rimasti fuori rosa e da tempo fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, ed erano alla ricerca ... Dopo 11 lunghi anni a Parigi in cui ha vestito la maglia del Psg, volerà infatti in Qatar ... Valigie in mano, sempre direzione Qatar, anche per Julian Draxler, a un passo dall'Al - Ahli.

Verratti è pronto a trasferirsi nel campionato qatariota: l'azzurro è ormai prossimo a lasciare il Paris Saint-Germain dopo 11 anni ... Sta per concludersi una volta per tutte l'esperienza di Marco Verratti come calciatore del Paris Saint-Germain. Arrivato a Parigi dal Pescara nell'estate.