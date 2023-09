Pruzzo | «Frattesi per Inter-Milan? Inzaghi ci pensi | uno in calo»

(Di giovedì 14 settembre 2023)promuoveper il derbydi dopodomani, a seguito della doppietta in Italia-Ucraina di martedì. L’ex attaccante dà un consiglio aper un cambio di formazione: ne ha parlato a Radio Radio Mattino. STATO DI FORMA – Robertonon esclude cambi di formazione nel derby: «A me Nicolò Barella sembra, insieme a Federico Dimarco, quello che forse ha speso di più nell’inizio di questa stagione. Sembrano i due più in difficoltà, poi c’è il vantaggio di avere Henrikh Mkhitaryan che ha bisogno di tirare il fiato. C’è Hakan Calhanoglu che si è ritagliato quel ruolo lì, dove c’è meno concorrenza. Quando hai un giocatore come Davideche ti dà alternative e ti mette nelle condizioni di ...

‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Contro l’Empoli mi aspetto Kristensen titolare” ForzaRoma.info

MELLI: "Zaniolo meritava di essere titolare a vita in una grande ... RomaNews

Acerbi è ancora fermo a zero minuti stagionali in gare ufficiali, complice l’infortunio che lo ha frenato nel precampionato. L’Inter lo aspetta, ma il Corriere dello Sport aggiunge anche un dettaglio ...Frattesi ha sorpreso con una grande prestazione in Italia-Ucraina. A parlare del centrocampista dell’Inter, Pruzzo. L’ex giocatore manda Barella in panca SWITCH - A Radio Radio, Roberto Pruzzo punta a ...Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare ...