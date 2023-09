Preziosi su Palladino | ‘Juve? Vi dico che…’

ha poi analizzato il mercato delle possibili candidate allo Scudetto: ' Il Milan si è ... Il Joker ammette infine di avere una grande ammirazione per Raffaele, suo ex giocatore al ...Commenta per primo Enricovede Raffaelesulla panchina della Juventus. L'ex presidente del Genoa ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport : 'L'anno scorso ha preso il Monza ultimo in classifica e ha ...Enrico, ex presidente del Genoa, ha parlato a Tuttosport di tre allenatori passati da giocatori anche in rossoblù Enrico, ex presidente del Genoa, ha parlato a Tuttosport di tre allenatori passati da giocatori anche in rossoblù. Le sue dichiarazioni: THIAGO MOTTA - "Ricordo ancora quando lo prendemmo nel 2008. ...Alla fine un paio di interventidi Di Gregorio su Muriel e Holm per evitare un passivo ... Resta ferma a tre punti la squadra di. Atalanta - Monza, la chiave della partita . I top e ...

Monza, senti Preziosi: 'Palladino pronto per la Juve' Calciomercato.com

Preziosi: "Palladino ha un grande futuro, è già pronto per la Juve o ... Bianconera News

La Juventus continua con Allegri, ma in futuro potrebbe arrivare Palladino: per Preziosi, il tecnico del Monza è pronto per qualunque top club ...Sulle colonne di Tuttosport Preziosi del Genoa è intervenuto elogiando Raffaele Palladino accostandolo anche alla Juventus. Le sue parole: PREZIOSI- &q.“Palladino è un tecnico dalle potenzialità incredibili e credo che non debba porsi alcun limite, penso che possa diventare uno ...