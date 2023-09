Presentata la nuova Collezione Sposa di Atelier Emé

(Di giovedì 14 settembre 2023) Un luogo dove si respira una magia d’altri tempi fa da cornice allo show firmatoEmé del 13 settembre, che ha visto sfilare le nuove creazionidel brand. Gli ospiti sono stati trasportati all’interno di una bolla temporale che li porterà indietro nel tempo, direttamente in un palazzo della Regency Era, varcando la soglia di un universo dal gusto incantato, per un viaggio affascinante ed emozionante. Il suggestivo allestimento è iniziato all’interno del cortile esterno, dove gli ospiti si sono ritrovati immersi nella tipica atmosfera di un giardino vittoriano, tra imponenti statue e colonne dallo stile romano, per proseguire poi nel vivo del fiabesco percorso con l’area dedicata alla sfilata, che è stata allestita con drappeggi di tessuto che ricoprivano soffitti e pareti, creando un ambiente intimo ed etereo. L’atmosfera magica e regale è ...

Dovrebbe avere una configurazione quad motor Il punto focale qui è la piattaforma su cui poggerà laM3 EV : la Neue Klasse .in occasione del Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023)...La modifica verràoggi pomeriggio, nel corso della Commissione Consiliare per gli Affari ... A seguire l'Ufficio Commercio e la Polizia Locale realizzeranno lasegnaletica....non ha certo brindato per la nomina di Arianna Volante (assessora da lui defenestrata) nella... La listacon largo anticipo ha dato la possibilità ai due di fuoriuscire mascherando il ...... è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare dellaalleanza. Dal ... Tale offerta venivain forma solenne, una volta all'anno, alla festività del patrono della ...

INPS: permessi 104 – nuova funzionalità per la presentazione della ... Dottrina Lavoro

Permessi 104 e congedi straordinari : Nuove modalità di richiesta LavoroSi

Un luogo dove si respira una magia d’altri tempi fa da cornice allo show firmato Atelier Emé del 13 settembre, che ha visto sfilare le nuove creazioni ...Esce il 14 settembre The Crew Motorfest, nuovo capitolo della saga motoristica di Ubisoft che celebra, in occasione del suo 60esimo anniversario, un'inedita partnership con la casa di Sant'Agata Bolog ...A Bologna la premiazione del Premio Scenario e Premio Scenario periferie con la creazione della Generazione Scenario 23.