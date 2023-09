(Di giovedì 14 settembre 2023) Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, martedì 13 settembre, laha ricevuto ildelArt– ideato da Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, società in-house del Ministero della Cultura e da Promo PA – come istituzione arrivata alla fase finale del contest che più di tutte si è distinta per la qualità dei risultati della campagna di mecenatismo Ambasciatori die per il coinvolgimento neldel tessuto civile ed economico cittadino. A ritirare ilè stato il responsabile marketing e fundraising Andrea Compagnucci, ideatore del progetto Ambasciatori diattraverso il quale, dal 2016, il festival ...

Saranno premiate una scuola per ogni provincia più, per la prima volta in assoluto, altre quattro con unper nuove sezioni del concorso. La montagna entra in classe Con una dotazione ......l'approdo a Mercurio della celebre compagnia di danza Sasha Waltz &Guests nel progetto(in ... Lo spettacolo conquistò nel 2020 ilUbu come nuovo testo italiano. Al centro un triangolo ...Saranno premiate una scuola per ogni provincia più, per la prima volta in assoluto, altre quattro con unper nuove sezioni del concorso. La montagna entra in classe "La montagna entra ......Ferrari di Imola domenica 17 settembre ospita le prove cronometrate in pista per il 33° Gran... oltre alle visite al Museo Lamborghini per l'occasione raggiungibile con unotrenino; a ...

Bimbi in campo per l'ambiente. E premio speciale per Ettore LA NAZIONE

Premio speciale per la Fondazione Teatro Donizetti al concorso Art Bonus BergamoNews.it

Si sta svolgendo in questi minuti all’Auditorium di Coverciano la cerimonia di consegna dei premi ‘Nereo Rocco’. Tra i premiati ci sarà il capitano della ...Cala il sipario sulla XXVIII edizione del Premio Gentleman FairPlay, che si è tenuto presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori e sorprese. La ...L’accordo sul premio individuale legato agli obiettivi sarà distribuito ai dipendenti in Italia, impiegati ed operai, esclusi i dirigenti. Parte del premio sarà convertibile, a discrezione dei singoli ...