Premio corto Nextsoft | concorso per sceneggiature di cortometraggi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scade il 10 ottobre ilperdimetraggi indetto dal Linea d'Ombra Festival, ecco tutte le informazioni per partecipare. La XXVIII edizione di Linea d'Ombra Festival, che si svolge a Salerno dall'11 al 18 novembre 2023, indice una premi peroriginali/inedite dimetraggi che abbiano come traccia portante il tema del festival: "CHA(LLE)NGE" IL TEMA Cambiamento, insieme alla parola sfida che nella lingua inglese semanticamente e metaforicamente la contiene, è la parola chiave della XVIII edizione di Linea d'Ombra Festival (LDO). Il tema prescelto chiude e compie un miniciclo di temi portanti collegati alla "Crisi", al "Domani", ai "Conflitti". Di questa tetralogia, inevitabilmente il cambiamento che nello specchio del cinema diventa ...

...verrà presentato il" The War " di Sara Pastore La Madrina d'Onore della serata è l'attrice Giovanna Ralli , eccezionale interprete del Cinema e del Teatro Italiano, che riceverà un...Nella nutrita finestra sulle Giornate degli Autori non mancano ilper la miglior regia VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT di Ariane Louis - Seize, ildi Céline Sciamma su ...... attore e fotografo; ilCity of Ispra del Comune di Ispra; il'Università senza età' ... selezione ufficiale al Locarno Film Festival, ilrappresenta il Cinema nel Cinema perché ......degli autori Nella nutrita finestra sulle Giornate degli Autori non mancheranno ilper la miglior regia Vampire humaniste cherche suicidaire consentant di Ariane Louis - Seize. Ildi ...

Linea d'ombra Premio Corto Nexsoft: giovani sceneggiatori cercasi Ciak Magazine

Venezia, il premio offerto da “Fare Cinema” ad un corto di Angela Norelli IlPiacenza

Dopo dodici anni si è conclusa la vicenda della bambina ferita con un lecca-lecca mentre era a scuola. Per la Corte dei Conti una maestra deve pagare, mentre l'altra è ...A Bologna la premiazione del Premio Scenario e Premio Scenario periferie con la creazione della Generazione Scenario 23.Lettomanoppello. E’ tutto pronto per l’edizione numero zero del Premio “Lector in terra Lecti. Quintino Festival dei lettori. Alle falde ...