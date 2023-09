Preghiera del mattino del 14 Settembre 2023 | “Allontanami dalla malvagità”

... con qualche novità alla luceSinodo appena conclusosi. Si tratta di cinque appuntamenti che proporranno momenti die di ascolto delle indicazioni diocesane, durante i quali i ...... Non vi è altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta), la, Salaat (cinque volte al ... Nell'Islam il perdono cristiano - e non solo - è sostituito con la leggetaglione, a sua volta di ...Morte per annegamento, dirà il certificatomedico legale. La mamma, ancora in stato di choc, è ... La Chiesa ha messo a disposizione il centro parrocchiale di. Qui passeranno la notte nei ...È il numero dei giorni della creazione, su di esso è impostato il computo delle feste e l'alternarsilavoro,riposo e della: Pietro ha manifestato disponibilità e generosità! Ma l'...

Grifo, 'La preghiera del tifoso': una canzone per fare gli auguri a Mimmo (VIDEO) Calcio Grifo

Preghiera del Mattino GIOVEDI 14 SETTEMBRE 2023 Lodi Festa Esaltazione della Santa Croce La Luce di Cristo

Dopo la pausa estiva, il Museo diocesano Cardinale Rodolfo Pio nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi riapre in occasione del Festivalfilosofia, con l’esposizione dal titolo Parlare con Dio. Parola che ...Norma e Maria, 84 anni, sono precipitate per una decina di metri in una scarpata di via Ponte dopo aver perso il controllo del veicolo "La macchina volava. Non so come abbia fatto a non ribaltarsi".Il vescovo ha preso atto delle dimissioni di don Vincenzo e ha nominato in via provvisoria al suo posto don Luigi Preioni ...