Precipita dal tetto di un capannone | morto operaio nel Napoletano

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Incidente sul lavoro mortale ieri pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli. Un44enne di Frattaminore, G.L.,di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, per cause ancora in corso di accertamento èto daldi unda un'altezza di circa 10 metri. Sul posto, in via Serrao, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. I Carabinieri della tenenza di Arzano hanno avviato le indagini, coadiuvati dal personale dell'Asl di Napoli.

