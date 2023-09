Prato | torna il cartellone Politeama Educational | cinque rassegne e trenta spettacoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Offerta ricca e variegata quella dell'edizione 2023/24 per attirare in teatro soprattutto la nuova generazione

Offerta ricca e variegata quella dell'edizione 2023/24 per attirare in teatro soprattutto la nuova generazione... il campionatocon l'anticipo tra Venezia - Spezia. I lagunari vogliono continuare la scia ... Allenatore: Vincenzo Vivarini Parma (4 - 2 - 3 - 1): Chichizola; Osorio, Del, Circati, Ansaldi; ...Tutto pronto per l'inizio dell' anno scolastico, la prima campanella per le scuole statali, dall' infanzia alle superiori, suonerà domani 15 settembre. Invece per i bambini iscritti alle scuole ...la seconda edizione di Politeama Educational, la rassegna dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle scuole. 'Planare d'alto', questo il titolo propone cinque mini rassegne che hanno per filo ...

Prato, torna il cartellone Politeama Educational: cinque rassegne e ... LA NAZIONE

Prato, torna il mercato europeo in piazza del Duomo LA NAZIONE

Offerta ricca e variegata quella dell'edizione 2023/24 per attirare in teatro soprattutto la nuova generazione ...Salvare i prati stabili, coperti da vegetazione permanente e dove non si usano né diserbanti né antiparassitari e neppure si pratica l'aratura. E' il tema forte di 'Cheese', dal 15 al 18 settembre a B ...Torna la fiera mercato dedicata ai consumatori, organizzata da Arte del Vino, che porta in Veneto il meglio della produzione vitivinicola italiana ...