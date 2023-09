(Di giovedì 14 settembre 2023) Due partite, due sconfitte pericolosamente simili. Non nette o imbarazzanti, che l'esperienza e il divario in classifica con gli avversari avrebbero comunque giustificato, anzi: c'è stata invece ...

...un secondo break (5 - 2) chiudendo poi 6 - 2 - tremendo (per la Svezia) il nastro che rende imprendibile l'ultimo colpo di- con il quinto gioco di fila ed un parziale di 20 punti a 4....Si va al tie - break, dove Pospsil esce alla distanza in un tie break che sembravoler vincere nessuno. Prima va avanti di un mini break, poi viene raggiunto e superato da Borg, poi è ...... nel ko incassato nella terza partita, giocata da Bolelli e Arnaldi contro Galarneau eDomande a cui Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro, ex capitanogiocatore della ...Diciamo la verità:solo Sinner,solo probabilmente Binaghi, ma nemmeno nessuno di noi ... E che un doppio condal braccio fasciato e dolorante, ormai 175 del mondo in singolare, potesse ...

Pospisil non delude, e Borg deve attendere ancora SuperTennis

Ma così non è stato, e Leo Borg - un cognome ingombrante che la metà basta - dopo la sconfitta di misura contro Garin ne incassa un’altra contro Pospisil. Nel primo singolare della sfida tra Svezia e ...L'analisi di Bertolucci dopo la rovinosa disfatta dell'Italia in Coppa Davis contro il Canada: in chiusura un consiglio al Ct Volandri.Un inizio disastroso quello dell' Italia in Coppa Davis. La squadra azzurra nella giornata di ieri è scesa in campo contro il Canada che si è imposto con un sonoro 3-0. Sonego è stato battuto da ...