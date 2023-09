Pospisil-Borg oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

(Di giovedì 14 settembre 2023) Vasekse la vedrà contro Leonel primo singolare di Canada-Svezia, match valevole per il secondo incontro nel Gruppo A della. I nordamericani non schierano l’eroe della sfida contro l’Italia Galarneau, bensì l’esperto, reduce dal successo in doppio. Buon momento di forma invece per il figlio d’arte scandinavo, che contro il Cile si è arreso soltanto dopo più di due ore e mezza di fronte al ben più quotato Cristian Garin. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare. A partire favorito saràma attenzione a, che sta dimostrando sempre di più di possedere il livello per competere ad alti livelli. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA ...

GRUPPO A Cile - Svezia 3 - 0: Cristian Garin (CHI) d. Leo(SWE) 7 - 6(6) 3 - 6 7 - 5; Nicolas Jarry (CHI) d. Elias Ymer (SWE) 6 - 2 6 - 4; Tomas Barrios ...75 64 Alexis Galarneau/Vasek(...... battuto 6 - 7, 6 - 4, 6 - 7 dae Galarneau. Uno 0 - 3 che mette con le spalle al muro la ... Domenica 17 in programma l'ultimo confronto con la Svezia con Leotra le sue fila. Ieri ......odierna contro la derelitta Svezia (che però ha riservato la piacevole sorpresa di Leo) ... Il Canada dovrebbe schierare in singolare Shapovalov e uno trae Diallo. Shapovalov ha giocato ......(CAN) v Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) Preview Gruppo A: Italia - Canada dentro o fuori. Cile, la qualificazione alle Finals non è così impossibile Coppa Davis: Da unall'altro ...

Coppa Davis, Gruppo A: Italia-Canada dentro o fuori. Cile, la qualificazione alle Finals non è così impossibile Ubitennis

Italia-Canada 0-3 in Coppa Davis, i risultati delle partite: umiliante ... Sport Fanpage

La vittoria sulla Svezia di Jarry e Garin e le formazioni incomplete di Italia e Canada candidano i sudamericani ad uno dei due posti in palio a Bologna per le Finals di Malaga. Sarà già deciso tutto ...All'Unipol Arena il Cile rispetta il pronostico e supera la Svezia. Garin fatica con Leo Borg, battuto in tre set. Jarry senza problemi contro Elias Ymer ...