Portogruaro | l’autopsia smentisce i genitori del bambino di 18 mesi | “Schiacciato da un’auto”

(Di giovedì 14 settembre 2023) È di lunedì 11 settembre 2023 la notizia che undi 18di, in provincia di Venezia, è deceduto dopo essere stato portato in ospedale con delle gravi ferite alla testa. Bilal Kurtesi, questo il suo nome, stava giocando in cortile con i suoi cuginetti e parenti, quando è stato trovato con un ematoma alla testa e portato al pronto soccorso dove, però, non c’è stato nulla da fare. Secondo la versione data dai familiari, il piccolo sarebbe stato appoggiato sul cofano di una macchina e poi sarebbe caduto a terra, procurandosi così le ferite che ne hanno determinato la morte. Ma oggi, a qualche giorno di distanza, indagini approfondite smentiscono questa versione: secondoinfatti le ferite sarebbero compatibili con uno schiacciamento, molto probabilmente da pneumatico. ...

è stata scossa questa mattina dalla tragica notizia che ha coinvolto il piccolo Bilal Kurtesi, un bimbo di appena 18 mesi., eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, ha ...Bilal Kurtesi è morto schiacciato da un'auto :ha svelato le cause del decesso del bimbo di 18 mesi di(Venezia) .'esame sul corpicino del piccolo è stato eseguito questa mattina, 14 settembre, dal medico legale Antonello ......in strada a. Il piccolo è morto ieri sera in ospedale. Per la famiglia è caduto dal cofano di un'auto, ma c'è anche'ipotesi di un investimento. La Procura ha disposto. Si ......fatta dai parenti del bimbo di 18 mesi morto a, ... Dubbi che potranno essere fugati soltanto dall'prevista per ...della telefonata al 118 con cui i parenti hanno chiesto'...

Bambino di 18 mesi morto a Portogruaro, l'autopsia smentisce la versione dei genitori: Bilal Kurtesi è stato s ilgazzettino.it