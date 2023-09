Pontida | Cateno De Luca sgomita per parlare alla festa della Lega | la Questura glielo vieta Salvini | «Prima ci insulta poi si auto-invita?»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Aveva provato a ricevere un invito ufficiale da Matteoper intervenire a, durante il raduno annuale. Non avendo ottenuto una rispostasua richiesta,Deaveva deciso comunque di raggiungere il Comune bergamasco, con una cinquantina di elettori di ‘Sud chiama Nord’ al seguito. Lo scopo? «Spiegare ai leghisti la veranomia». Muovendosi in tanti, il sindaco di Taormina ha provveduto ad allertare lache, tuttavia, ha sconsigliato un suo interventomanizione, per motivi di ordine pubblico. La vicenda è stata raccontata dallo stesso Dein una lettera inviata (via Pec) ae visionata ...

"InvitareDe Luca aNo. Ha idee diverse dalle nostre e insulta un giorno sì e un giorno no. Io non mi auto - invito a casa di nessuno. Io sono abituato ad andare a una festa di ...VENEZIA - MILANO. La presenza di Marine Le Pen sul palco diha già spaccato la maggioranza di governo. Ma riapre pure le ferite leghiste. Soprattutto ... Intanto scoppia anche un casoDe ...'D' comeDe Luca, il sindaco di Taormina che ha detto che sarà aper "spiegare ai leghisti la vera autonomia". Qualche fischio non è escluso, ma qualcuno ricorda pure che fu alleato ...'Penso che al netto di divergenze politiche debba sempre prevalere la democrazia, e un confronto sano sarebbe il miglior modo per dare un contributo al Paese e ai cittadini'

Pontida, Cateno De Luca sgomita per parlare alla festa della Lega ... Open

Pontida, scoppia il caso Cateno De Luca: "Impedito mio intevento" Adnkronos

“Vengo anch’io (No, tu no!). Ma perché (Perché no!)”, potremmo rievocare il brano del grande Enzo Jannacci per commentare il giallo che sta avvolgendo la presenza di Cateno De Luca domenica sul prat ...CATANIA – De Luca chiama Salvini: in una lettera, il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord chiede di essere invitato al raduno di Pontida, tradizionale appuntamento della Lega. “Dalla ...Il Ministro a muso duro: "Ha idee diverse dalle nostre e insulta un giorno sì e un giorno no. Io non mi auto invito a casa di nessuno. Io sono abituato ad andare a una festa di compleanno se il festeg ...