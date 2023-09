Ponte di Parole | un flash mob per incontrare il mondo della disabilità

(Di giovedì 14 settembre 2023) Costruire unsimbolico verso il, in un luogo aperto all’arte e alla cultura: domenica 17 settembre sul lago d’Iseo, nel punto in cui Sarnico si unisce a Paratico, si costruirà “Ildelle”: unmob che ha l’obiettivo di aprire uno sguardo diverso sul tema. Il progetto nasce nel contesto di Bergamo Brescia Capitale ItalianaCultura 2023 ed è ideato e promosso dalla cooperativa sociale “Il Germoglio” di Iseo, in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Battello“ di Sarnico, aderenti rispettivamente a Confcooperative Brescia e Confcooperative Bergamo, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e delle Fondazioni delle Comunità Bresciana e ...

... affermando che è stata la parte russa a "togliere ledal contesto e a distorcerne il ... Hanno bisogno di una testa diper un ulteriore tentativo di sfondare a Nova Kachovka. Inoltre, le ..."Ho sentito Simone dopo aver appreso la notizia, abbiamo pianto insieme, ci sono pocheda dire". Così all'ANSA il sindaco di Barbara (Ancona), Riccardo Pasqualini, che ha saputo ...deldove ...Ora, quindi, per godere della bellezza di luoghi d'interesse come Piazza San Marco, ildi ...recente presa di posizione potrebbe aver avuto un'accelerazione anche come conseguenza delle...... il danzatore "riconosce" il funzionamento del proprio corpo e lo trasforma in unper ... AUDIARIO (15 settembre) di Elisa Gandini e Davide Fabbri , un mosaico di suoni, rumori ecatturati ...

Parole – Ponte, magia No, presa in giro! ilbiellese.it

Radio Number One è partner del flash mob "Il Ponte delle Parole" Radio Number One

Meloni e Giorgetti stanno facendo i salti mortali per trovare le risorse per salari e sanità per la prossima manovra. Improbabile si trovino fondi per l'opera ...In aula un ingegnere di Autostrade: “Erano i due eventi considerati più catastrofici, ma il viadotto era anche il nostro Colosseo”. Nel mirino dei pm le ...