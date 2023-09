Ponte Buriano | la Provincia di Arezzo apre al traffico il ponte provvisorio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Si sono conclusi con grande anticipo i lavori su, con la realizzazione del, propedeutico aldefinitivo. Presenti oltre al Presidente dellaAlessandro Polcri, il Presidente della Commissione Assetto del territorio, Ambiente, Qualità Urbana Simon Pietro Palazzo in rappresentanza del Comune di, il Prefetto Maddalena De Luca, il Comandantele dei Carabinieri Claudio Rubertà, il Comandante della Guardia di Finanza Walter Mazzei, il Vice Questore Alessia Marcolin Zuccarello, per Cassa Depositi e Prestiti Luca di Domenico e Lorenzo Casagrande, il Vice Presidente dellaNicola Carini, i Consiglieri ...

Adesso tutto il traffico è spostato nel ponte provvisorio e tutto ciò sarà propedeutico, per mettere in cantiere tutto il nuovo assetto viario definitivo... questo ponte aveva quattro arcate e poggiava su due falesie. Molto diverso da quello di, che ne ha sei, e da quello di Bobbio, che addirittura ne ha undici. "Diverse sono le corrispondenze ...

Si sono conclusi con alcune settimane di anticipo i lavori a Ponte Buriano, con la realizzazione del ponte provvisorio: da questa mattina dunque la circolazione stradale al confine fra Arezzo e il Val ...