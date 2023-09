Polonia-Slovenia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming semifinale Europei maschili volley 2023

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tutto pronto perdeglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I polacchi di Nicola Grbic, dopo aver eliminato la Serbia, tornano in campo per conquistare un altro successo e rimanere in corsa per il trofeo. Dall’ altra parte della rete c’è la compagine slovena, che ha battuto l’Ucraina ed ora va a caccia di una grande prestazione per fermare i vicecampioni del mondo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle finale per il titolo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 14 settembre al PalaLottomatica di Roma, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

2 in più per Spagna, Francia e Paesi Bassi; uno in più per Belgio, Danimarca, Irlanda, Lettonia, Austria, Polonia, Finlandia, Slovenia e Slovacchia. Il PalaEur di Roma aprirà le sue porte ad EuroVolley alle 18 per la prima semifinale tra la Polonia e la Slovenia mentre alle 21.15 gli azzurri sfideranno la Francia di Andrea Giani. Semifinali al PalaLottomatica di Roma, giovedì 14 settembre Ore 18 Polonia-Slovenia Ore 21.15 Italia-Francia Finali al Palalottomatica di Roma, sabato 16 settembre Finale 3/4 ore ... Nikola Grbic allena la Polonia ma conosce il nostro campionato come le sue tasche (due scudetti da palleggiatore, poi le panchine a Perugia e Verona). Nell'altra semifinale (ore 18) sfida la Slovenia...

La semifinale degli Europei 2023 si potrà seguire anche in diretta streaming. Italia-Francia sarà accessibile a tutti. Perché essendo l'incontro in chiaro sarà possibile seguirlo su RaiPlay. La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-1 (26-28; 25-15; 36-34; 25-17) in un roboante quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile. I biancorossi si sono imposto al termine di uno scontro di ... La Polonia raggiunge le semifinali di Roma, dove giovedì sera affronterà la Slovenia.