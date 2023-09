(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl mercato, almeno per il Bari, ha chiuso i battenti da quasi due settimane. Ciro, però, si è preso del tempo per tracciare un bilancio dell’ultima sessione. Il direttore sportivo dei pugliesi ha parlato in conferenza stampa solo questo pomeriggio, raccontando i retroscena di alcune trattative. Tra queste anche quella che ha portato Gennaroa compiere il tragitto da Benevento a Bari. Un’affare andato in porto solo nelle battute finali del mercato e il motivo lo rivela proprio. “fare, era il mio pallino da inizio mercato e loprendere subito”, ha raccontato il ds dei biancorossi, svelando poi il motivo che lo aveva inizialmente frenato, “il presidente del Benevento ha rifiutato non so quante ...

Motivi per credere nel Bari: 'Sono arrivato con Ciro, in questi due anni abbiamo dato ... Il tecnico ha parlato anche del nuovo acquisto Gennaro: 'Era nei nostri pensieri già dal ...Aggiornamento ore 15:00cerca una mezzala di qualità da regalare a Mignani: difficile la strada per Gennaro, che il Benevento non vuole cedere nonostante il gradimento del calciatore. ...... arricchita dai colpi messi a segno dal ds Cironell' ultimo giorno di calciomercato . La ... Mister Mignani , forte dell'arrivo del fantasista Aramu , del centrocampistae della classe ...Qui, proprio come l'anno scorso , il ds dei galletti Ciroha chiuso nelle ultime ore ... Entrate GennaroSSC Bari comunica di aver acquisito dal Benevento Calcio, con la formula del ...

Polito: "Acampora lo volevo dall'inizio, Vigorito rifiutava tutte le offerte" anteprima24.it

Bari, è il giorno di Polito: prima conferenza della nuova stagione. Attesi chiarimenti su mercato e budget L'Edicola del Sud

Il ds del Bari Ciro Polito ha parlato della sessione estiva di calciomercato e dei giocatori che hanno lasciato il club biancorosso.Il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito, in una conferenza stampa tenuta oggi, ha spiegato alcune delle strategie di mercato: "Sibilli l'avevo già in mano, poteva andare ..."Il Bari in Serie C ha speso di tutto di più e non è stato promosso. Con me direttore sportivo non abbiamo speso molto, prendendo ...