(Di giovedì 14 settembre 2023) Matteoè stato uno dei punti fermi di Garcia in questo avvio di stagione. Con il Genoa, sabato, sarà certamente out per infortunio , ma conta di rientrare per la Champions League. Il suo ...

... Mario Giuffredi, ha svelato un retroscena relativo all'estate appena trascorsa: " Nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di. ...Il cammino, pertanto, di una vittoria e altrettante sconfitte e pareggi, con quattro gol ... Due cambi saranno forzati visto che abbiamo mandato a casa due ragazzi (Mancini e, ndr), per ...... con lo stesso DS chedi ' atteggiamenti e comportamenti che non hanno dato l'idea alla ... che hanno lasciato la nazionale per risentimenti muscolari, lascia la Nazionale ancheper un ...Il bilanciodi 2 vittorie, altrettante sconfitte e 3 pareggi. E nello staff di Di Francesco ... Ha ingaggiato e lanciato talenti come Lorenzo Pellegrini, Frattesi,, Duncan e Scamacca solo ...

Politano, parla l'agente: "Vorrebbe legarsi a vita col Napoli. Sul rinnovo..." Corriere dello Sport

Il procuratore del laterale azzurro ha parlato del futuro del suo assistito che, intanto, salterà la gara di Genova per infortunio ...(Spazio Napoli – News Napoli Calcio e Calciomercato Napoli) La notizia riportata su altri media Nonostante un esordio complicato per il danese contro la Lazio, l’investimento compiuto dagli azzurri ...Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto ...