Politano | l’agente | «Con De Laurentiis non ci sono state le condizioni per discutere il rinnovo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 settembre 2023) Intervistato da Tuttomercatoweb.com,di Matteo, Mario Giuffredi, ha parlato deldell’attaccante del Napoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025. Di prolungamento, ha detto, si è parlato con De, ma non cileper chiudere l’accordo. Giuffredi ha rinnovato al presidente la sua disponibilità a riaprire il discorso se e quando vorrà. Le parole di Giuffredi suldi Matteo: «? Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche deldi. Abbiamo parlato ma non cile ...