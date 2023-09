Polestar 2 - A bordo arriva Prime Video

(Di giovedì 14 settembre 2023)aggiungealle app disponibili adella2. Il servizio di streaming di Amazon sarà attivabile a vettura ferma e durante le fasi di ricarica, offrendo così una fonte di intrattenimento per i passeggeri che potranno sfruttare il proprio account per l'accesso.in futuro anche su3 e 4.si aggiunge agli altri servizi di terze parti già integrati nell'infotainmentbasato su Android Automotive OS: Youtube, Waze, EasyPark, A Better Routeplanner, AccuWeather, Range Assistant, Journey Log e il browser web Vivaldi. Il marchio svedese renderà in futuro disponibilee le altre applicazioni anche ...

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato che non puntano ai grandi numeri, ma che lo smartphone serve più a gestire al meglio ed espandere l'infotainment a bordo delle auto

Il servizio di streaming di Amazon sarà attivabile a vettura ferma e durante le fasi di ricarica, per fornire intrattenimento ai passeggeri. Le automobili di nuova generazione somigliano tantissimo a smartphone su quattro ruote: hanno avanzati sistemi di infotainment, si aggiornano OTA e offrono. Al Salone di Monaco, Polestar ha annunciato come novità l'arrivo di uno smartphone di fascia alta realizzato con Meizu