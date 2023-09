Pogba positivo al doping | quando arriverà l' esito delle controanalisi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paulha chiesto le. Il centrocampista francese, risultatoal testosterone in seguito ad un controllo antieffettuato in occasione di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, ha deciso di richiedere un ulteriore controllo, come da procedura. Nel caso in cui la...

2 Paulal testosterone e sospeso per doping è la notizia che più ha scosso il mondo Juventus in questi giorni di sosta per le nazionali. Vi abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ) che il ...L'esclusione dalle coppe europee, i dubbi su una possibile vendita della societ , Paulal testosterone ... ma i guai della Juventus non finiscono ...Dopo essere risultatoal testosterone in seguito al controllo antidoping cui è stato sottoposto il 20 agosto dopo Udinese - Juventus, Paulha richiesto le controanalisi nei tempi previsti. Entro una ...... Paulha deciso di richiedere le controanalisi (alla presenza di un perito di parte), dopo essere stato trovatoad alcuni metaboliti del testosterone. Il francese, così come tutto il ...

Pogba positivo al testosterone: sospeso dal Tribunale Antidoping. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

Pogba positivo al testosterone dopo l'Udinese: il comunicato della Juve Corriere dello Sport

La Juventus attende di conoscere quale sarà il futuro di Pogba per capire come muoversi sul fronte calciomercato: Giuntoli decide di correre ai ripari ...Paul Pogba positivo al testosterone e sospeso per doping è la notizia che più ha scosso il mondo Juventus in questi giorni di sosta per le nazionali. Vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI) che il centrocam ...Pogba è risultato positivo al testosterone all'ultimo controllo anti-doping e rischia un lungo stop per squalifica. Ha tempo fino a stasera per chiedere le controanalisi. Pogba avrebbe richiesto le ...