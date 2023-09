Pogba positivo a testosterone | controanalisi 20 settembre

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Il centrocampista della Juventus Paulha chiesto leche si svolgeranno il 20all’Acqua Acetosa, dopo il riscontro della positività alin un test anti doping. Lo apprende l’Adnkronos da ambienti calcistici.è risultatoal controllo effettuato dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto: il centrocampista francese non è sceso in campo nel match. In totale,ha giocato poco più di 50? nelle prime 3 giornate di campionato. Il francese avrebbe assunto ilattraverso un integratore acquistato negli Stati Uniti. Il giocatore, sospeso dal Tribunale nazionale antidoping, rischia una squalifica fino a 4 anni. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

La Gazzetta dello Sport scrive: 'Paul, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perché trovatoal testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese - ...è risultatoal controllo effettuato dopo Udinese - Juventus dello scorso 20 agosto: il centrocampista francese non è sceso in campo nel match. In totale,ha giocato poco più di ...Bisognerà attendere alcuni giorni per avere maggiori certezze sul caso relativo a Paul, il centrocampista francese della Juventus trovatoal testosterone in seguito a un controllo antidoping effettuato al termine del match tra la squadra di Allegri e l'Udinese. La data ...Il calciatore della Juventus Paulha chiesto le controanalisi dopo essere stato trovatoal testosterone a seguito di un controllo del laboratorio antidoping di Roma dopo la partita Udinese - Juventus, giocata dai ...

Doping, Pogba positivo al testosterone chiede le controanalisi: si faranno il 20 settembre La Stampa

Pogba positivo a testosterone: cosa è successo, cosa fa la Juve Ultime notizie Adnkronos

Demetrio Albertini, ex centrocampista e oggi presidente del Settore Tecnico della FIGC, ha parlato ai media presenti all'Italian Padel Awards, tra cui Tuttomercatoweb.com: ...L’ANSA ha riportato la notizia che la data per le controanalsi richieste da Paul Pogba è stata fissata per mercoledì 20 settembre.Pogba aveva tempo fino a oggi pomeriggio per decidere se procedere o meno alle controanalisi: cosa succede ora.