Pogba | la data delle controanalisi | possibile patteggiamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paulha richiesto di effettuare un secondo controllo antidoping sul campione di urine prelevatogli lo scorso 20 agosto dopo la gara fra Juventus e Udinese. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il calciatore francese aveva tempo fino alla mezzanotte odierna per presentare richiedere le, richiesta effettuata per tempo. Ladesignata per i nuovi controlli è quella del 20 settembre, successivamente si saprà se i primi dati raccolti verranno confermati o smentiti. Stando alla casistica, un ribaltamento dell’esito iniziale avviene molto raramente.La situazione sembra volgere verso la conferma. I rischi sono ben noti: la pena massima è di 4 anni, per il 30ennesarebbe una condanna alla fine della carriera, quantomeno a quella ad ...