Pogba ha chiesto le controanalisi | cosa succede ora in casa Juve

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paulhaledopo la positività ai metaboliti del testosterone:ora al numero 10 dellaStando a quanto riferiscentusnews24, Paulha deciso di richiedere le(alla presenza di un perito di parte), dopo essere stato trovato positivo ad alcuni metaboliti del testosterone. Il francese, così come tutto il resto dell’ambiente bianconero insieme a lui, attende ora la conferma o la smentita dei risultati emersi il 20 agosto. E intanto sta pianificando la sua strategia difensiva, che per primadovrà escludere la volontarietà.

Paul Pogba ha chiesto ufficialmente le controanalisi dopo la positività ai metaboliti del testosterone: TUTTE le novità sul caso Stando a quanto appreso da Juventusnews24, Paul Pogba ha deciso di richiedere le controanalisi. Su Gazzetta: "Pogba cercherà lo sconto, l'obiettivo di paul è evitare i 4 anni potrebbe anche patteggiare". Entro stasera chiederà le controanalisi. Continua la grana Paul Pogba per la Juventus. Il giocatore francese è stato sospeso dopo essere risultato positivo al testosterone e può rischiare una lunga squalifica.