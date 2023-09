Pogba fregato da stregoni e finti amici | come è finito malissimo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Rabbia e tristezza sono i sentimenti provati dai tifosi juventini nei confronti di Paul. Increduli di fronte all'ennesimo episodio che in poco più di un anno ha segnato il disastroso ritorno del centrocampista francese, campione del mondo, nella squadra che lo ha lanciato a livelli internazionali e se l'è ripreso a parametro zero ma con uno stipendio d'oro. Sconcertati perché quando vien meno il fisico c'è da supplire con il cervello, e in questo caso manca clamorosamente.non sarebbe mai dovuto tornare alla Juve e la sua recompra è stata l'errore clamoroso nel mercato 2022-23, in compagnia di un altro mezzo rottame, l'argentino Di Maria, che a Torino ha fatto quasi sempre vacanza. Eppure, erano provati gli indizi che il Polpo fosse un ex giocatore, spesso infortunato a Manchester, le ultime stagioni disputate a singhiozzo, pochissimi gol ...

Il caso Pogba sta tenendo banco in casa Juventus. Il club bianconero è rimasto colpito dal caso di doping del suo centrocampista, che avrebbe assunto degli integratori all'oscuro della società stessa. ForzAzzurri.net - Tuttosport - Caso Pogba, è stato fregato da un integratore: "Una leggerezza da parte sua". L'edizione odierna del quotidiano, ha provato a giustificare ...