Pogba chiede le controanalisi | nuovo esame il 20 settembre

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il centrocampista della Juventus, Paul, ha chiesto ufficialmente ledopo la positività al testosterone emersa dal controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto, dopo Udinese-Juventus. L’sul campione di urina disarà eseguito il 20. Se la positività sarà confermata, si aprirà il processo. La Gazzetta dello Sport scrive: “Paul, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perché trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, ha formalizzato la richiesta delle. L’sul campione B dell’urina del calciatore della Juventus sarà eseguito il 20. Solo dopo il risultato, se confermata la ...

Il problema è che dovrà convincere la Procura della "non intenzionalità". E non è un passaggio scontato. Altro scenario: la risoluzione del contratto. L'art. 11 (Inadempimenti e clausole ... Tornado su, sospeso per doping: l'anno maledetto dell'idolo juventino NICOLA BALICE 12 Settembre 2023 Al momento, il francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping ...

Scocca l'ora di Pogba: il calciatore ha chiesto le contro-analisi Aveva solo meno di un giorno pieno a disposizione per poter richiedere le contro-analisi rispetto ai primi…