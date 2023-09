(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Dal puntuale monitoraggio semestrale condotto da Agenas, allo stato, non si rileva alcuna ragionevole preoccupazione riguardo il rischio che la costruzione e attivazione delledi, previsti dal Pnrr, possano non essere completati entro la data stabilita del 30 giugno 2026, come da target sulla missione 6". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio, rispondendo al Question time in Senato. "La proposta di revisione e aggiornamento per la Missione 6 Salute non modifica la dotazione finanziaria complessiva. In realtà - spiega - la revisione mira a rafforzare l'ambizione della Missione attraverso un uso più efficace ed efficiente delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, anche per coprire l'incremento dei costi, stimato in circa il 30%. ...

... 'Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro Ssn', con il ministro Orazio, ... Alle ore 20 'Svegliati Europa! Dalalle riforme, le sfide dell'Italia in Ue', con il ministro per ...13 settembre - Il messaggio del ministro della Salute, Orazio, alla II edizione Stati Generali della Comunicazione per la Salute 'Desidero rivolgere il ...la consapevolezza che ilnon è ...Per moltirimane un acronimo da sciogliere. Obiettivo di questa edizione è definire i cardini ... con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il ministro della Salute Orazio, ...... consulente per Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel governo Draghi e chiamato dallattuale ministro Orazioad assumere lincarico di esperto in strategie di attuazione del-...

**Pnrr: Schillaci, 'nessun ritardo per case e ospedali di comunità'** Il Tirreno

SANITA', SCHILLACI: INTERLOCUZIONI NEL GOVERNO PER ... 9 colonne

Il Pnrr rappresenta un’importante opportunità per il Paese ... il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Interverranno inoltre il ...La vendita di prodotti a base di Cbd, come gli oli, è vietata dal prossimo 22 settembre, a meno che non si tratti di prodotti venduti in farmacia ...Una radioterapia, la BNCT - Boron Neutron Capture Therapy - in grado di colpire solo le cellule malate risparmiando quelle sane, riducendo così le complicanze legate a questo tipo di terapia. (ANSA) ...