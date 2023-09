Ma ha anche attaccato il presidente francese Emmanuel Macron : "Non c'è un nesso tra ile ... L'esecutivo Meloni continua a non avere una figura dedicata com'era Ferdinandoper Mario ...Ma ha anche attaccato il presidente francese Emmanuel Macron : "Non c'è un nesso tra ile ... L'esecutivo Meloni continua a non avere una figura dedicata com'era Ferdinandoper Mario ...Casal di Principe per esempio ha ottenuto dalfinanziamenti per 26 milioni, che ora rischia di ... Ancheaveva previsto un asilo nido nella villa della famiglia del boss Zagaria e tutto ...In particolare, in Campania (, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Napoli, Caserta, ...indice con un indicatore di intensità (euro per abitante) degli investimenti previsti dal. Lo ...

Pnrr, a Giugliano progetto per digitalizzare tutti i servizi del Comune Teleclubitalia.it