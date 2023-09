Piunti Conou | Sull' economia circolare l' Italia perde posizioni | servono impianti

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'“ha bisogno di: sono preoccupato quando sento i nostri raccoglitori che dicono che per certi tipi di rifiuti sono costretti ad andare all'estero”. Lo ha detto il presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati Riccardo, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia, il Festival dell'e della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola. Però, ha sottolineato, “sono convinto che l'sia in un'ottima posizione anche perché quello che è vincente è il modello organizzativo. Il consorzio senza fini di lucro al centro del sistema della filiera ha dimostrato di funzionare, e lo ha fatto fin dal primo, che è il nostro consorzio, quello ...

"Comesiamo davvero orgogliosi di tenere alta la bandiera dell'Italia in Europa nel settore dell'economia circolare - commenta Riccardo, presidente del- Consorzio degli Oli ... "Questo dimostra che la sostenibilità non è una perdita in termini economici", dice il presidente del, Riccardo. Ilè nato nel 1982 ed è la prima agenzia ambientale italiana per ...

Sorpassata dall’Olanda nella capacità di utilizzare nel modo più efficiente le risorse naturali Non più primi in economia circolare com’eravamo fino all’anno scorso, maglia nera nella transizione vers ...Presentato a Roma il quarto rapporto sul ranking dell’Italia in Europa nel cammino "Green". Un report, prodotto da Circonomia, il Festival internazionale ...Dopo il prologo primaverile, riparte CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica. Dal 14 settembre saranno tanti gli appuntamenti in programma per l’ottava edizione d ...