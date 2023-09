Pisa | sostanze cancerogene in profumi e bagnoschiuma | 2000 cosmetici sequestrati

Denunciate dieci persone. In vendita in alcuni negozi anche shampoo e creme che contenevano Butylphenyl Methylpropional, vietato dall'Ue dal 2022... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... 1 per ricettazione, 1 per detenzione ai fini di spaccio distupefacenti, 1 per guida in stato di ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... 1 per ricettazione, 1 per detenzione ai fini di spaccio distupefacenti, 1 per guida in stato di ...- Oltre 2000 prodotti cosmetici sequestrati perché prodotti con una sostanza dichiarata nociva ... secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per lechimiche, ...

Pisa, “sostanze cancerogene in profumi e bagnoschiuma”: 2000 ... LA NAZIONE

Sostanze cancerogene in profumi e bagnoschiuma, operazione della Gdf: 2000 cosmetici sequestrati RaiNews

Denunciate 10 persone. A Pisa, più di duemila cosmetici ritenuti tossici a causa di una sostanza cancerogena contenuta al proprio interno, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. I controlli ...In vendita in alcuni negozi anche shampoo e creme che contenevano Butylphenyl Methylpropional, vietato dall'Ue dal 2022 Pisa, 14 settembre 2023 - Sugli scaffali erano pronti per la vendita ma ...Una sostanza che, potenzialmente, può portare a tumori e a conseguenze spiacevoli per la fertilità. Sequestro Gdf di cosmetici a Pisa, denunciate dieci persone Tra gli articoli identificati dalla Gdf ...