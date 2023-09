Pioli recupera Giroud | ma è emergenza difesa! Un difensore ancora infortunato

(Di giovedì 14 settembre 2023)sorride per averto Olivierin vista del derby Inter-Milan, ma dovrà fare a meno di un altroper infortunio. In difesa ètotale.– Anche il Milan si allena in vista del derby con l’Inter in programma sabato 16 settembre alle 18. Stefanohato anche Olivierdopo Theo Hernandez e Mike Maignan, tutti e tre ci saranno per la sfida di sabato. Chi non ci sarà, invece, è Kalulu. Ilfrancese anche oggi si è allenato a parte: praticamente certa la sua esclusione per il derby. La coppia difensiva sarà formata, difatti, da Kjaer e Thiaw. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Il Diavoloil suo bomberCome da programma, Olivier Giroud è tornato ad allenarsi in gruppo. fa dunque sorridere Stefano. Il tecnico di Parma deve però fare i conti con il sempre più ...Allenatore :7. Risultato finale: Roma - Milan 1 - 2 98': Rinvia Maignan e Rapuano fischia la ... cross e colpo di testa dell'olandese che non impegna Rui Patricio 55': Il Milanpalla ...Una partita tuttavia non semplice per gli uomini di, che hanno avuto la bravura di aspettare ... MourinhoPellegrini e Dybala, entrambi prontamente in campo Gioca Paredes a centrocampo, ...è contento anche di Reijnders: 'Credo che sia molto intelligente, si muove bene in campo, e ... autore di una doppietta domenica scorsa e in gran forma, eDybala e Pellegrini. Napoli, ...

Milan, Pioli sorride verso il derby: Giroud recuperato, solo Kalulu salta l'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, gli interrogativi di Pioli per il derby: Giroud recupera, Kalulu in dubbio, allertato Kjaer TUTTO mercato WEB

Buone notizie per Stefano Pioli in vista del derby contro l'Inter in programma per sabato alle 18. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Olivier Giroud ha infatti svolto l'allenamento di oggi ...Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista del derby contro l'Inter, è successo quest'oggi a Milanello.Giroud dopo l’infortunio con la Francia, è tornato subito a Milanello per smaltire il problema alla caviglia e lavorare per essere a disposizione di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan in programma ...