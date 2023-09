Pinamonti | 'Grazie Inter | ma ora col Sassuolo posso volare in Nazionale'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Andreapunta in alto. L'attaccante del, 24 anni ex, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Questa è...

...dove è arrivato ad ottobre nel 2020 da svincolato (era reduce dalla Serie D col Fossano)ad ...e Mulattieri, bomber targati - Frosinone Allo "Stirpe" tornerà a distanza di ...... superando i 100 milionialle partenze di Locatelli, Raspadori, Traorè e Frattesi, andando poi a puntellare la rosa con nomi mirati su cui spiccaproveniente dall'Inter, anche se il ...... superando i 100 milionialle partenze di Locatelli, Raspadori, Traorè e Frattesi, andando poi a puntellare la rosa con nomi mirati su cui spiccaproveniente dall'Inter, anche se il ...La squadra di Marco Baroni , accusato il vantaggio neroverde firmato, è riuscita a rimettere le cose in equilibrioal tiro - cross vincente di Ngonge, salvo poi subire nella ripresa ...

Pinamonti: 'Grazie Inter, ma ora col Sassuolo posso volare in ... Calciomercato.com

Sassuolo - Verona (3-1) Serie A 2023 la Repubblica

Andrea Pinamonti punta in alto. L'attaccante del Sassuolo, 24 anni ex Inter, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Questa è la stagione in cui posso e devo fare bene per arrivare dove voglio, devo ...Nonostante la stagione del mercato sia appena terminata, le scelte per il futuro tengono già banco. Ne scrive oggi Tuttosport, elencando i giocatori per i quali andranno fatte ...Nel grafico che segue i venti club della serie A sono stati ordinati sulla base di quanto hanno speso (arancio), andando a mostrare contemporaneamente la controparte di denaro entrato nelle casse (azz ...