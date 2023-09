Pimpa arriva a Brescia! Dal 22 settembre

(Di giovedì 14 settembre 2023) al 1 ottobre 2023 Nell’anno di Capitale Italiana della Cultura, per festeggiare l’arrivo diin città, dieci giorni di festa ed eventi per i bambini e le loro famiglie, la celebre cagnolina a pois rossi disegnata dall’inconfondibile penna di Altan, afa tappa a Brescia. Nell’anno di Capitale Italiana della Cultura infatti la casa editrice Franco Cosimo Panini ha pubblicato la guidava a Brescia, una speciale guida turistica per scoprire la città a misura di bambino, avvalendosi per la redazione del supporto dello staff del Servizio Turismo – Settore Promozione della città del Comune di Brescia. La guida, ricca di informazioni, storie, disegni e giochi, è rivolta specialmente alla fascia d’età della scuola primaria, e presenta i principali luoghi della città e le sue attrazioni, oltre ad ...

Sempre in spiaggia venerdì 1° settembrela prima edizione dello ' Spike beach party ', un ... " A come Altan, P come", allestita alla Sala delle Teche del Museo della Città: un omaggio ...Sempre in spiaggia venerdì 1° settembrela prima edizione dello ' Spike beach party ', un ... " A come Altan, P come", allestita alla Sala delle Teche del Museo della Città: un omaggio ...

NELL'ANNO DI BERGAMO BRESCIA CAPITALE DELLA CULTURA ... Brescia Mobilità

Pimpa arriva a Brescia con 25 appuntamenti dal 22 settembre al 1 ... QuiBrescia.it

In occasione dell'uscita di una guida rivolta alla fascia d’età della scuola primaria, l'ufficio turistico del comune organizza una serie di eventi (ad accesso gratuito) per mostrare ai più piccoli le ...Il libro, fresco di stampa e in libreria dall’8 settembre, sarà presentato in esclusiva a Librixia Young, in piazza del Mercato, sabato 30 settembre alle 15, alla presenza della editor Giulia Calandra ...