Pillole di «Millegradini» | ovvero tutto che serve sapere per prepararsi al weekend

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Domani e domenica, Bergamo apre a tutti gli iscritti alla camminata culturale 60 tesori artistici, storici, naturalistici e sociali. Un breve recap per chi ha già acquistato la propria maglia giallo fluo (ma c’è ancora tempo per farlo, qua vi spieghiamo come!) e non vede l’ora di affrontare corse e passeggiate su e giù dalle scalette