Piantedosi assicura | Mai più zone franche in Italia | pronto un nuovo pacchetto

... laddove necessario, con misure analoghe a quelle disposte per Caivano",. "Su Caivano il governo non intende limitarsi a una risposta eclusivamente repressiva. Sta perseguendo una ...Questo,Meloni parlando all'assemblea di Fratelli d'Italia, "sarà l'anno in cui si vedrà ... con tutto quello che questo comporta", ribadisce il ministro degli Interni, mentre ...Con il ministrostiamo firmando un accordo per realizzare a Bologna il primo hub per l'... Altri ragazzi invece, 'e li ho conosciuti -il sindaco - vogliono andare in carcere perchè ...La procedura accelerata nonche i rimpatri siano velocizzati. Non basta " lo si ribadisce -...vuole inoltre modificare la cosiddetta Legge Zampa (n. 47/2017) sui minori non ...

Piantedosi assicura: "Mai più zone franche in Italia, pronto un nuovo ... ilGiornale.it

Piantedosi: "Caivano deve diventare un modello di rilancio" PPN - Prima Pagina News

Il ministro degli Interni è intervenuto al question time della Camera sul tema sicurezza: "Superiamo il degrado con investimenti e risorse" ...''Sulle azioni intraprese a Caivano, ribadisco la linea di fondo di questo Governo, e cioè che in uno Stato di diritto come l’Italia non ci sono, né ci potranno mai essere, zone franche, ossia aree ne ...L'annuncio del ministro dell'Interno durante il question time alla Camera: "In uno Stato di diritto come l'Italia non ci sono, né ci potranno mai essere, zone franche, dove il controllo del territorio ...