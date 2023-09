“Perché Francesca di Temptation ha rifiutato il trono” UeD | il vero motivo del no a Maria

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023)Sorrentino diIsland è stata nei giorni scorsi ospite di Uomini e Donne, dove ha avuto il confronto con l’ex Manuel Maura. Le loro strade si sono separate dopo il falò di confronto nel reality show e da lì in poi non hanno più fatto pace.De Filippi le ha chiaramente detto di essere pronta a proporle il ruolo di tronista nel dating show, ma lei non ha ancora accettato ed ecco che è spuntato fuori ildi questo no. Intanto, prima di soffermarci sudiIsland e sul suo eventuale futuro a Uomini e Donne, a Deianira Marzano è arrivata anche una segnalazione su Manuel: “Manuel si è avvicinato a Roberta Di Padua per salutarla e proporsi di corteggiarlaera molto interessato. Ovviamente mi sembrava importante ...