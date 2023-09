Perché è sempre bello partire per un viaggio in autunno?

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 14 settembre 2023) Life&People.it L’Estate sta finendo, ma non finisce la voglia di viaggiare. I viaggi da fare in, infatti, possono offrire, sia in Italia che estero, un’eventualità da prendere in considerazione seriamente. I motivi per farlo sono tantissimi e fare unquando tendenzialmente tutti sono appena tornati è un’esperienza ricca di vantaggi e lati positivi. Il calo dei prezzi Il primo motivo è di natura economica. Dopo l’estate compagnie aree e strutture alberghiere sicuramente non sono più in alta stagione. Le tariffe, quindi, calano. C’è meno domanda e, come l’economia insegna, l’offerta tende ad abbassarsi. Mete italiane ambite come può essere la bella Sardegna, Ischia e il Salento possono diventare accessibili anche per chi non vuole sostenere spese folli. Anche le città d’arte come Firenze e Venezia possono garantire pernotti in ...