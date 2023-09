Perché corriamo

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Uno dei quadri che preferisco di Picasso è quello delle due donne che corrono sulla spiaggia – conosciuto anche come La corsa e conservato al Museo Picasso di Parigi –racchiude in una sola immagine quasi tutto quello che penso del correre, o forse la prima volta che ho visto quel quadro ho semplicemente realizzato un insieme di cose. Del resto, anche a questo serve un’opera d’arte riuscita, a rivelarci qualcosa che stava nascosto da qualche parte dentro di noi, ma che da soli non riuscivamo a cogliere. Serve a condensare, in quello che uno sguardo può vedere in un istante, l’essenza di ogni cosa. Ed eccomi alla corsa, a Picasso, al mare, alla spiaggia, alla pista, al terreno, a un campo qualunque da gioco, ed eccomi che mi allaccio le scarpette e comincio a sognare. Le due donne sembrano enormi, molto grandi, eppure sono leggiadre, paiono sospese e la ...