Perché ci indignano i calciatori in Arabia Saudita?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Craig Goodwin è stato uno dei pochiad aver messo pubblicamente in discussione i Mondiali in Qatar. Lo ha fatto il 26 ottobre del 2022 comparendo, insieme ad alcuni suoi colleghi, in un video realizzato dal sindacato australiano deie delle calciatrici che mirava a sensibilizzare il pubblico sulle morti sul lavoro dei migranti durante la costruzione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento di quel Mondiale, oltre ad altre violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime di Doha. Di questo video in pochi si sarebbero ricordati se pochi giorni fa, nell’ultime ore prima della chiusura della sessione estiva del calciomercato della Saudi Pro League, Craig Goodwin non avesse deciso di trasferirsi in– anzi sarebbe meglio dire: di tornare in...